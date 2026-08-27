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Аналитики повысили прогноз по инфляции на 2026 год до 6,2%

Аналитики повысили прогноз по инфляции на 2026 год до 6,2%

Август отметился разнонаправленной динамикой инфляционных индикаторов. Краткосрочные ожидания россиян пошли на спад, тогда как бизнес-сообщество, напротив, начало закладывать в свои планы дальнейшее удорожание продукции.

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