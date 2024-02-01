В России установили новый порядок выдачи прав на ружье

В России обновили порядок получения разрешения на охотничье оружие. Любителям поохотиться в лесу следует внимательно отнестись к обновлениям, затронувшим порядок разрешения на хранение, ношение и использование охотничьего оружия либо выдачи разрешения на передачу иностранцу охотничьего оружия.