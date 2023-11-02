СВИБЛОВО
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СВИБЛОВО

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Инженер секретного бюро из Свиблова возродила искусство плетения изысканных вещей

Валентина Дмитриевна Кузнецова много лет проработала конструктором в ракетном бюро. Ей 85 лет, давно на пенсии, но о профессии предпочитает не говорить: осталась такая привычка, ведь многие разработки были секретными.

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