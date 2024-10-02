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Axios: Израиль планирует нанести существенный ответный удар по Ирану в ближайшие дни

Axios: Израиль планирует нанести существенный ответный удар по Ирану в ближайшие дни

Перед этим израильские чиновники проконсультировались с СШАИзраиль в течение нескольких дней нанесет существенный удар по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.

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