Посол России в Брюсселе охарактеризовал позицию НАТО по Украине как провокационную

Посол России в Брюсселе выразил мнение, что позиция НАТО по ситуации на Украине является провокационной.
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