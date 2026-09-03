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Не попрощавшись: 8 украинских актёров, которые больше не появляются в российских сериалах

Не попрощавшись: 8 украинских актёров, которые больше не появляются в российских сериалах

Этих актёров в какой-то момент можно было встретить практически в каждом втором российском сериале. Они играли следователей, военных, бизнесменов и романтических героев, а для многих зрителей давно перестали быть «исключительно украинскими» — настолько привычно выглядели на российских экранах.

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