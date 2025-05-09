Игорь Руденя поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Тверской области с Днём Победы

9 мая 2025 года Россия отмечает самый главный праздник –День Победы. Ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Тверской области, жителей тверского региона с 80-летием Великой Победы поздравил губернатор Игорь Руденя.
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