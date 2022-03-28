На легионеров давят с двух сторон, причем на бразильцев в меньшей степени, и это укрепляет позиции «Зенита»

Почему из «Краснодара» все легионеры уехали, в «Зените» практически все остались, а в ЦСКА пришли новые? Над этим непростым вопросом размышляет экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Горшков.
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