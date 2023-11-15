Борис Титов недоволен отказом ФАС заменять штрафы предупреждениями

Бизнес-омбудсмен полагает, что позиция антимонопольной службы не соответствует законодательству. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить на соответствие законодательству позицию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении порядка замены административного штрафа на предупреждение.