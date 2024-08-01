70 военнослужащих ВДВ были награждены званием Героя России за время СВО

70 военнослужащих ВДВ были награждены званием Героя России за время проведения спецоперации РФ. Об этом заявил командующий ВДВ России Михаил Теплинский в тексте поздравления, опубликованном в издании "Красная звезда".
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