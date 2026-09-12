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Царьград

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«Роскосмос» объявил о смерти конструктора «Энергия-Буран» Бугрова

«Роскосмос» объявил о смерти конструктора «Энергия-Буран» Бугрова

Госкорпорация «Роскосмос» сообщила о кончине Владимира Бугрова, ведущего конструктора программы «Энергия-Буран».

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