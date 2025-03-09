Посол РФ предупредил о возможном давлении Киева на Буэнос-Айрес

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что Киев может попытаться оказать давление на правительство Аргентины в связи с изменением его позиции по украинскому кризису, его слова передает «Известия».
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