Аргументы недели
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Аргументы недели

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Светлана Легостаева: «Женская повестка» не лозунг, она активно реализуется на практике

Светлана Легостаева: «Женская повестка» не лозунг, она активно реализуется на практике

Светлана Легостаева, топ-менеджер, эксперт радиоэлектронной отрасли, экс-руководитель Консорциума «Вычислительная техника», рассказала изданию «Аргументы.

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