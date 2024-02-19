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«Когда опускаются руки»: врач рассказала, как справиться с отчаянием

«Когда опускаются руки»: врач рассказала, как справиться с отчаянием

Психолог назвала несколько эффективных способов. Что делать, если опускаются руки, ничего не хочется и одолевает отчаяние? На этот вопрос попыталась ответить специалист по психосоциальной реабилитации Кендра Черри, пишет портал nur.

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