Электростанция Тяньхуанпин на горе Чанлун Китай

Район Анжи, расположенный в северной части провинции Чжэцзян и внутренних районах дельты реки Янцзы, имеет рельеф, который переходит от горного хребта Тяньму к равнине Тайху, что является отличным условием для строительства гидроаккумулирующих электростанций.