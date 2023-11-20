Электростанция Тяньхуанпин на горе Чанлун Китай

Район Анжи, расположенный в северной части провинции Чжэцзян и внутренних районах дельты реки Янцзы, имеет рельеф, который переходит от горного хребта Тяньму к равнине Тайху, что является отличным условием для строительства гидроаккумулирующих электростанций.
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