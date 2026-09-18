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Проблемный Starliner может получить ключевую роль в планах NASA по пилотируемым полетам

Проблемный Starliner может получить ключевую роль в планах NASA по пилотируемым полетам

Космический корабль Starliner компании Boeing / © NASA По данным издания Ars Technica, уже на следующей неделе NASA может объявить о заказе у Boeing еще двух пилотируемых миссий Starliner, частичном финансировании работ по устранению проблем с двигательной установкой корабля, а также поддержке процесса сертификации Starliner для запуска на новой ракете-носителе.

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