Проблемный Starliner может получить ключевую роль в планах NASA по пилотируемым полетам

Космический корабль Starliner компании Boeing / © NASA По данным издания Ars Technica, уже на следующей неделе NASA может объявить о заказе у Boeing еще двух пилотируемых миссий Starliner, частичном финансировании работ по устранению проблем с двигательной установкой корабля, а также поддержке процесса сертификации Starliner для запуска на новой ракете-носителе.