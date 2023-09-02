ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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За что выкинули Проню?

За что выкинули Проню?

Долгожданное, любимое всеми лето подошло к концу. Его венец - август, выдавшийся в том году на редкость прохладным и дождливым, отсчитывал свои последние дни.

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Комментарии
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Н
Наталья
Просто наигрались. К огромному сожалению, таких выброшенных &quot;игрушек&quot; очень много
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10 час.
Элеонора Коган
Спасибо Галине Ивановне и её семье за Проню Прокопьевича!!!!За что выкинули такого чудесного кота,наигрались, скоты бездушные.
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4 час.
Zoia Goldshtab
А бумеранг ЕСТЬ!И ОН ВЕРНЁТСЯ К ТЕМ НЕЛЮДЯМ,ОБЯЗАТЕЛЬНО.....
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4 час.

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