Долгожданное, любимое всеми лето подошло к концу. Его венец - август, выдавшийся в том году на редкость прохладным и дождливым, отсчитывал свои последние дни.
За что выкинули Проню?
Комментарии
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Н
Наталья
Просто наигрались. К огромному сожалению, таких выброшенных "игрушек" очень много
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10 час.
Элеонора Коган
Спасибо Галине Ивановне и её семье за Проню Прокопьевича!!!!За что выкинули такого чудесного кота,наигрались, скоты бездушные.
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4 час.
Zoia Goldshtab
А бумеранг ЕСТЬ!И ОН ВЕРНЁТСЯ К ТЕМ НЕЛЮДЯМ,ОБЯЗАТЕЛЬНО.....
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4 час.
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