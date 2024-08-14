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На аварийной АЭС в Японии произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды

На аварийной АЭС в Японии произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды

В окружающую среду вода не попалаУтечка примерно 25 тонн радиоактивной воды произошла в здании второго энергоблока аварийной АЭС «Фукусима-1» на северо-востоке Японии.

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