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Прочитав статью Путина об украинцах и русских, в Мариуполе заявили, что ждут «только сигнала…»

Прочитав статью Путина об украинцах и русских, в Мариуполе заявили, что ждут «только сигнала…»

Хочу поделиться с вами новостью, дающей призрачную надежду на то, что при всем том маниакальном стремлении властей на Украине разрушить вековые скрепы между нашими народами, всей той продолжающейся вот уже почти восемь лет антироссийской риторике.

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