ЦТАК: санкции США не повлияют на действия КНДР, Пхеньян готовит контрмеры

Санкции Соединенных Штатов и их "сателлитов" не повлияют на КНДР и ее действия в будущем, говорится в заявлении официального представителя МИД страны, которое было опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
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