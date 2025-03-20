Взрыв автомобиля в центре Ровно полиция квалифицирует как теракт

Сегодня, 20 марта, в Ровно произошел мощный взрыв возле одного из торгово-развлекательных центров. В результате взрыва пострадали водитель и пассажир — их госпитализировали Правоохранители установили, что взорвалось самодельное взрывное устройство (СВУ), которое перевозили в автомобиле.
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