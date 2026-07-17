HSBC Upgrades Apple To Buy, Sees "AI Boost" Sparking Device-Upgrade Cycle Days after KeyBanc analysts Brandon Nispel and John Vinh downgraded Apple over concerns that soaring memory chip costs and rising iPad, Mac, and iPhone prices could spark a growth slowdown, HSBC analysts took the opposite view, upgrading the stock to a "Buy" rating to end the week.
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