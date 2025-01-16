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Суд обязал россиянина доплатить 1,37 млн рублей за давно купленный автомобиль

Суд обязал россиянина доплатить 1,37 млн рублей за давно купленный автомобиль

Россиянина обязали доплатить почти 1,4 миллиона рублей за купленный им в Китае автомобиль. Федеральная таможенная служба заявила в суд о факте занижения стоимости ввезенного в Россию транспорта, сообщил портал Quto.

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