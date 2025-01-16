Суд обязал россиянина доплатить 1,37 млн рублей за давно купленный автомобиль

Россиянина обязали доплатить почти 1,4 миллиона рублей за купленный им в Китае автомобиль. Федеральная таможенная служба заявила в суд о факте занижения стоимости ввезенного в Россию транспорта, сообщил портал Quto.
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