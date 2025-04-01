Санкт-Петербургта «Акчарлак» татар фольклор ансамбленең концерты була

5 апрельдә 15:00 сәгатьтә А.И.Герцен исемендәге Россия дәүләт педагогия университетының студентлар мәдәният сараенда «Акчарлак» татар фольклор ансамбле «Бер йолдызлы мизгел эчендә» дип аталган концерт тәкъдим итә.
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