Сотни тысяч человек эвакуированы из-за лесных пожаров на юго-западе Европы

Разрушительные лесные пожары во Франции и Испании привели к эвакуации по меньшей мере 260 000 человек, 25 июля пишет немецкая газета Oldengureger Onlinezeitung, Сообщается, что площадь лесных пожаров продолжает расти.
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