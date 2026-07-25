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Сотни тысяч человек эвакуированы из-за лесных пожаров на юго-западе Европы

Сотни тысяч человек эвакуированы из-за лесных пожаров на юго-западе Европы

Разрушительные лесные пожары во Франции и Испании привели к эвакуации по меньшей мере 260 000 человек, 25 июля пишет немецкая газета Oldengureger Onlinezeitung, Сообщается, что площадь лесных пожаров продолжает расти.

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