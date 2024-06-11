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Депутат Шеремет: решение США по "Азову" поддержиавет идеи фашистского толка

Депутат Шеремет: решение США по "Азову" поддержиавет идеи фашистского толка

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал снятие администрацией США запрета на поставки вооружений украинскому батальону "Азов" поддержкой фашизма.

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