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Sewer workers find class ring that had been missing for decades

Alabama wastewater workers found an old class ring while clearing a sewer clog and returned the ring to its owner, who hadn't seen it in decades.

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