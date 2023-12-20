Политолог Перла: Финляндии стоит подумать, прежде чем портить отношения с РФ

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что развертывание вооружений НАТО в Финляндии станет большой угрозой для Москвы.
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