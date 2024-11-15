Врачи из Бабушкинского передали свой опыт индонезийским коллегам

В Индонезии, на острове Бали завершилась 14 сосудистая конференция на тему «Наведение мостов: соединение инноваций и опыта в области здоровья сосудов», посвященная внедрению инноваций в деятельность врачей – сердечно-сосудистых хирургов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии