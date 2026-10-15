Фото: ФФКР Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) пригласил серебряного призера Олимпийских игр — 2022 Александру Игнатову (Трусову) и двукратного чемпиона России Евгения Семененко выступить на этапе Гран-при ISU в Китае.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Светлана Журова о...
- Глава МИД Чехии: ...
- За 9 месяцев 2026...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым