Крейсеры ТОФ произвели десять пусков ракет в Японском море

Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и большой корабль «Адмирал Трибуц» произвели ракетные пуски в Японском море.
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