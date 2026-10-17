По мере того, как искусственный интеллект демонстрирует всё более впечатляющие способности, уже разрабатываются законодательные меры для его сдерживания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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