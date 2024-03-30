Мединский: учебники по истории для 5-9-х классов готовы

Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что учебники по истории для 5-9-х классов готовы, сейчас они на стадии рецензирования, публикация планируется уже в этом году.
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