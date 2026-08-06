Новая «тарелка» Starlink V5 оказалась хуже старой — она не поддерживает сверхдешевый тариф Standby Mode за 10 долларов

Новая система стала компактнее, но она уступает Starlink V4 по максимальной скорости передачиSpaceX обновила документацию Starlink и сообщила, что новая антенна Starlink V5 не поддерживает режим Standby Mode — тариф, позволяющий временно снизить стоимость обслуживания без полного отключения сервиса.
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