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Закон и Порядок

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Кадыров "наехал" на Бастрыкина за слова о "террористах-исламистах"

Кадыров "наехал" на Бастрыкина за слова о "террористах-исламистах"

Об этом не говорят Глава СК России продолжил "жечь" на тему радикальных исламистов-террористов на международном молодёжном форуме в Санкт-Петербурге: «Что происходит сегодня? В Дагестане последний теракт кто совершил? Исламисты-террористы.

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