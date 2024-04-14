Северная часть Норвегии хочет увеличить число часов в сутках с 24 до 26, пишет Politico. Самый северный регион Норвегии обратился к Еврокомиссии с просьбой предоставить разрешение на установление отдельного часового пояса с 26-часовым днем.
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