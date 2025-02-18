Трамп: США будут вводить ограничения в ответ на нетарифные торговые барьеры других стран

Принцип взаимности в торговле США с другими государствами подразумевает ответные меры в отношении стран, которые не только вводят пошлины на продукцию из Штатов, но и применяют нетарифные методы торгового регулирования.
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