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Смоленская Газета

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234 миллиона рублей получит рославльское предприятие на расширение импортозамещающего производства

234 миллиона рублей получит рославльское предприятие на расширение импортозамещающего производства

Предприятие «Рославльские тормозные системы» получит льготный заем по линии федерального Фонда развития промышленности в сумме 234 миллиона рублей сроком на 10 лет со ставкой в 1% под гарантию головной компании АМО ЗИЛ в рамках реализации программы «Автокомпоненты», сообщает правительство Смоленской области.

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