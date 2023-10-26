234 миллиона рублей получит рославльское предприятие на расширение импортозамещающего производства

Предприятие «Рославльские тормозные системы» получит льготный заем по линии федерального Фонда развития промышленности в сумме 234 миллиона рублей сроком на 10 лет со ставкой в 1% под гарантию головной компании АМО ЗИЛ в рамках реализации программы «Автокомпоненты», сообщает правительство Смоленской области.