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Русская весна

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Артём Жога назначен полпредом Путина президента в Уральском федеральном округе (ВИДЕО)

Артём Жога назначен полпредом Путина президента в Уральском федеральном округе (ВИДЕО)

Владимир Путин назначил Героя ДНР Артёма Жогу полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, сообщает пресс-служба Кремля.

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Комментарии
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Maxim
давно пора выгнать вурдалаков из 90х ..
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15 час.

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