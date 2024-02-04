Современное искусство: Огромные глаза и никакого бойфренда: Как странные куклы Blythe покорили мир и Джонни Деппа

Непропорционально большая голова, взгляд огромных глаз, беззащитный или упрямый – в зависимости от ракурса, растрепанная челка… Сегодня этих крошек, кукол Blythe, обожают Джонни Депп и Эмма Робертс, миллионы коллекционеров по всему миру охотятся за их ранними версиями, а счастливые обладательницы (и обладатели, конечно) шьют для них костюмчики и наносят макияж… Но в далеком 1972 году казалось, что Blythe – это полный провал.