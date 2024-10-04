Картофельного барыгу поймали на краже конфиската в Новосибирске

Картофельный спекулянт был замечен на улице Пролетарской в начале двенадцатого часа дня 3 октября. Он пытался вернуть себе преступным путем конфискованный мэрией товар, который нелегально продавался на улицах Новосибирска.
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