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Вечерний Новосибирск

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Картофельного барыгу поймали на краже конфиската в Новосибирске

Картофельного барыгу поймали на краже конфиската в Новосибирске

Картофельный спекулянт был замечен на улице Пролетарской в начале двенадцатого часа дня 3 октября. Он пытался вернуть себе преступным путем конфискованный мэрией товар, который нелегально продавался на улицах Новосибирска.

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