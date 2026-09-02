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Россияне активно заключают контракты с Минобороны

Россияне активно заключают контракты с Минобороны

Минобороны активно заключает контракты с россиянами, решившими поступить на военную службу. Подготовка будущих бойцов охватывает все направления, её проводят опытные инструкторы с реальным боевым опытом.

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