Россияне активно заключают контракты с Минобороны

Минобороны активно заключает контракты с россиянами, решившими поступить на военную службу. Подготовка будущих бойцов охватывает все направления, её проводят опытные инструкторы с реальным боевым опытом.
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