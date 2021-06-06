Паспорта граждан России вручили школьникам в Юрьев-Польском районе Владимирской области

В городе Юрьев-Польский Владимирской области состоялась торжественная церемония вручения паспортов граждан Российской Федерации школьникам, достигшим 14-летнего возраста.

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