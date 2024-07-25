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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Безруков про мате: «Попробовал, не зашло. Подумал: «Все-таки хочу играть как Месси! Надо дать второй шанс»

Безруков про мате: «Попробовал, не зашло. Подумал: «Все-таки хочу играть как Месси! Надо дать второй шанс»

– Впервые выпил мате через полгода после трансфера в «Рубин». Смотрю, у Фамейе и Баки (Солтмурада Бакаева, в июле перешел из «Рубина» в «Акрон» – Спортс) интересные сосуды.

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