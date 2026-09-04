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Маленькое чудо от Google. Pixel 11 Pro XL на голову лучше Pixel 10 Pro XL по автономности, хотя батарея у него чуть меньше

Маленькое чудо от Google. Pixel 11 Pro XL на голову лучше Pixel 10 Pro XL по автономности, хотя батарея у него чуть меньше

Неясно, как компания этого добилась Компания Google недавно выпустила смартфоны линейки Pixel 11, у части из которых аккумуляторы даже чуть меньше, чем у предшественников.

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