Корейские пловцы покинули олимпийскую деревню из-за проблем с транспортом

Они поселились в отеле рядом с бассейном.фото: olympics.com--> Шесть спортсменов сборной Южной Кореи по плаванию покинули олимпийскую деревню во время Игр в Париже, перебравшись в отель недалеко от бассейна в Нантере.
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