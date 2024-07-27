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Корейские пловцы покинули олимпийскую деревню из-за проблем с транспортом

Корейские пловцы покинули олимпийскую деревню из-за проблем с транспортом

Они поселились в отеле рядом с бассейном.фото: olympics.com--> Шесть спортсменов сборной Южной Кореи по плаванию покинули олимпийскую деревню во время Игр в Париже, перебравшись в отель недалеко от бассейна в Нантере.

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