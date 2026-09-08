Метафора, авангард и человеческий талант

В начале сентября театрализованное цирковое шоу «Сны Пушкина» посетили звёзды шоу-бизнеса. Артисты поделились своим мнением о постановке и оценили концепцию циркового шоу без использования дрессированных животных.
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