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Метафора, авангард и человеческий талант

Метафора, авангард и человеческий талант

В начале сентября театрализованное цирковое шоу «Сны Пушкина» посетили звёзды шоу-бизнеса. Артисты поделились своим мнением о постановке и оценили концепцию циркового шоу без использования дрессированных животных.

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