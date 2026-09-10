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Мы соседи по планете

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Что скрывает легенда вросшего в дерево велосипеда

Что скрывает легенда вросшего в дерево велосипеда

Велосипед в дереве давно стал достопримечательностью острова Вашон. Вот только сентиментальная легенда о том, что он принадлежал парню, которого экстренно отправили на Первую мировую войну, не совсем правда.

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