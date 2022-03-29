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Драма «Лис пустыни»: путёвку на ЧМ «Неукротимые львы» буквально вырвали из рук!

Драма «Лис пустыни»: путёвку на ЧМ «Неукротимые львы» буквально вырвали из рук!

Сборная Алжира в ответном матче плей-офф африканской квалификации ЧМ-2022 на своём поле проиграла со счётом 1:2 в овертайме команде Камеруна и упустила путёвку в финальный турнир.

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