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Выжившая в ДТП под Архангельском рассказала о первых минутах после аварии

Выжившая в ДТП под Архангельском рассказала о первых минутах после аварии

"112" Выжившая в крупном ДТП на трассе М-8 в Архангельской области рассказала РЕН ТВ о первых минутах после столкновения микроавтобуса с лесовозом 11 сентября.

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