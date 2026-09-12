Выжившая в ДТП под Архангельском рассказала о первых минутах после аварии

"112" Выжившая в крупном ДТП на трассе М-8 в Архангельской области рассказала РЕН ТВ о первых минутах после столкновения микроавтобуса с лесовозом 11 сентября.
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